Vražda saúdského novináře? Unikla děsivá nahrávka z konzulátu, do kauzy se vložil Pompeo

Se šéfem americké diplomacie jednal Çavuşoglu i o jiných tématech, než je kauza zmizelého novináře a kritika saúdského režimu Džamála Chášakdžího, uvedla agentura DPA. Hovořili spolu podle ní i o problémech v regionu, mimo jiné turecké a americké účasti v syrské občanské válce, či o vzájemných vztazích Washingtonu a Ankary.

Çavuşoglu dnes popřel zprávy z médií, že Saúdové v úterý odvolali prohlídku rezidence svého konzula v Istanbulu, a řekl, že doufá, že se uskuteční už dnes. Kvůli zmizení novináře prohledali Turci v pondělí konzulát Saúdské Arábie, kde strávili devět hodin, ale do některých vymezených prostor konzulátu se podle místních médií nedostali. Saúdskoarabský korunní princ slíbil Turkům přístup na konzulát už krátce po zmizení novináře, prohlídka se ale mohla uskutečnit až tento týden.

Novinář Džamál Chášakdží, který dříve kritizoval saúdskoarabský režim včetně korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, zmizel na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, když si tam šel vyřídit doklady kvůli svatbě. Turecké úřady se domnívají, že novinář byl na konzulátu zavražděn, Saúdská Arábie to popírá s tím, že Chášakdží konzulát v den návštěvy opustil. Jako pohřešovaného ho nahlásila novinářova snoubenka, která na něj čekala před konzulátem.

Turecká média dnes přinesla další nepotvrzené verze událostí z 2. října na konzulátu. Odvolávají se přitom na audionahrávku údajně pořízenou novinářem přes hodinky propojené s jeho telefonem iPhone, který nechal u své přítelkyně před budovou konzulátu. Ze záznamu údajně vyplývá, že novinář byl na konzulátu mučen a po výslechu zavražděn.

Turecký deník Yeni Şafak dnes napsal, že na audionahrávce je slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: "Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy." Na to mu někdo podle tureckého deníku odpověděl: "Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie." Konzul se do Rijádu vrátil v úterý, uvedl deník Hürriyet. Podle spekulací tureckých médií bylo tělo novináře na konzulátu rozčtvrceno a rozpuštěno v kyselině.

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 saúdských úředníků, kteří přiletěli z Rijádu. Ve skupině byl podle turecké policie i přední forenzní expert, členové saúdskoarabské tajné služby a členové královské ochranky.