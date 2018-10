Smyčka se stahuje? Podezřelí v kauze Chášakdžího mají vazby na korunního prince

— Autor: ČTK

Jeden z mužů, kterého Turecko označilo jako podezřelého v kauze zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího, často dělal na zahraničních cestách doprovod saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi. Napsal to americký list The New York Times (NYT). Tvrzení doložil fotografiemi, na nichž inkriminovaný muž korunního prince doprovází v Madridu a Paříži, ale i v Houstonu a Bostonu.