Rozřezání novináře trvalo sedm minut. Kauza odhaluje temnou stránku saúdského korunního prince, píšou média

Chášakdží, kritik korunního prince Muhammada bin Salmána , zmizel 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, když si tam šel vyřídit doklady kvůli svatbě. Turecké úřady jsou přesvědčeni, že byl zde zabit, Saúdové to však popírají. Dle nich z konzulátu prý normálně odešel.

Turečtí policisté mají mít k dispozici nahrávku, která dokládá vraždu nepohodlného novináře. Podle nahrávky byl Chášakdží odvlečen do jedné místnosti, kde jej Saúdové začali ještě živého řezat. Akce trvala sedm minut. Nejmenovaný svědek měl slyšet hrozivé výkřiky, který po chvíli ustaly. Podle tureckých vyšetřovatelů byla Chášakdžímu píchnuta injekce s neznámým obsahem.

Podle tureckého deníku Yeni Şafak napsal je na audionahrávce slyšet hlas saúdskoarabského konzula, který říká: "Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy." Na to mu měl někdo odpovědět: "Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie." Konzul se do Rijádu vrátil v úterý, uvedl deník Hürriyet. Podle tureckých médií bylo po rozřezání tělo rozpuštěno v kyselině.

Rozřezání novináře měl vést Saláh Muhammad Tubajdží, vedoucí forenzního týmu saúdského Oddělení veřejné bezpečnosti. Při řezání ještě živého novináře měl ve sluchátkách poslouchat muziku a totéž měl doporučit i ostatních účastníkům akce.

Tubajdží podle tureckých médií je jedním z 15 Saúdů, kteří soukromým letadlem ráno přiletěli do Istanbulu a večer odletěli. Podle tureckých médií všichni pracují pro vládu. Byl mezi nimi mimo jiné důstojník saúdského letectva či důstojník saúdských speciálních sil. Podle New York Times se jedná o osoby blízké korunnímu princovi Muhammadovi bin Salmánovi ( známému jako MBS)– jeden z podezřelých např. pracuje jako jeho osobní bodyguard.

Temná strana možného budoucího krále

Podle některých médií celá kauza odhaluje temnou stránku ambiciózního prince. Dexter Filkins z magazínu The New Yorker tvrdí na základě výpovědi nejmenovaného amerického zdroje, který operoval v oblasti, že libanonský premiér Saad Hariri měl být po 11 hodin držen v Saúdské Arábii, kde měl být opakovaně bit do tváře za to jeho údajnou měkkost vůči libanonskému šiítskému hnutí Hizballáh.

Komentátor The Washington Post David Ignatius připomíná, že současná kauza není prvním případem, kdy kritik MBS měl být unesen. Prominentní ekonom a kritik MBS plánované částečné privatizace státní ropné společnosti Saudi Aramco byl na schůzce se zahraničními investory málem zatčen saúdskými úředníky z údajného terorismu. Muž unikl a nyní žije v zahraničí. O případu referovala agentura Reuters.

Saúdský korunní princ a saúdský ministr obrany, který by se mohl stát příštím králem, vzbudil poprvé větší pozornost velkou protikorupční kampaní, při které byli zatčeni vysoce postavení členové saúdského království, mimo jiné např. vlivný šéf saúdskoarabské Národní gardy princ Mutab bin Abdalláh, přímý člen královské rodiny. Podle kritiků byl údajný zákrok proti korupci jen záminkou k odstranění mocenských odpůrců a konkurentů prince v cestě ke královskému trůnu.

MBS se prezentuje v médiích a na domácí půdě jako reformátor. Západní média jej příležitostně oceňují za pokusy modernizovat zemi omezením islamismu panujícího v zemi a kroky k větší emancipaci saúdských žen (např. povolením jim řídit), případně vůči jeho na Blízkém východě neobvykle příznivém postoji k Izraeli ( MBS uvedl, že má právo na existenci).

Nicméně, řada západních médií, politiků i aktivistů kritizuje MBS a Saúdskou Arábii za krutě vedenou válku v Jemenu, která je nyní označována jako saúdský Vietnam“ a „humanitární katastrofa“. Televize al-Džazíra za další „hříchy“ MBS označuje vysoký počet poprav v Saúdské Arábii. Organizace na ochranu lidských práv Reprieve a Amnesty International v březnu uvedli, že za osm měsíců, kdy byl jmenován korunním princem, došlo k 133 popravám. Měsíčně tak bylo popraveno 16 lidí každý měsíc. Pokud v tom bude MBS pokračovat, rok 2018 by mohl být rokem, kdy došlo k nejvíce popravám v Saúdské Arábii vůbec, varují humanitární organizace.

Al-Džazíra má sídlo v Kataru, který se pokusila Saúdská Arábie s dalšími spojenci mezinárodně izolovat. Za viníka této mezinárodní roztržky, která pověsti Saúdské Arábii velice uškodila, je považován právě MBS. Al-Džazíra ji uvádí jako jeden z příkladů temné stránky korunního prince.