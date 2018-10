Podezřelá náhoda. Rijád poslal miliony dolarů USA, když byl Pompeo u Saúdů

— Autor: ČTK

Na americké vládní účty v úterý dorazilo 100 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy Kč), které poslala Saúdská Arábie na stabilizaci Sýrie v oblastech osvobozených od teroristické organizace Islámský stát (IS). Peníze Rijád Washingtonu sice přislíbil už v létě. Skutečnost, že dorazily ve stejný den, kdy Saúdskou Arábii navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo kvůli zmizelému saúdskoarabskému novináři, ale vyvolává otázky. Napsal deník The New York Times (NYT).