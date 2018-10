Izrael zakazuje těžce nemocným vycestovat z Gazy. Hrubé porušení dohod, píše Haarec

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

Izraelské úřady donedávna bránily nemocným Palestincům odjet z Gazy do východního Jeruzaléma nebo na okupovaný Západní břeh Jordánu za lékařem v případě, že měli příbuzné v islamistickém hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Tuto praxi přerušil až letos v srpnu izraelský nejvyšší soud.

Od začátku letošního roku ale nevládní lidskoprávní organizace Al-Mízán v Gaze přijala mnoho stížností od pacientů z Gazy, kteří tvrdili, že jim izraelské úřady zamítly žádost opustit enklávu, aby podstoupili léčbu na Západním břehu Jordánu. Důvodem údajně bylo, že dotyční mají příbuzné, kteří se na Západní břeh odstěhovali bez souhlasu izraelských úřadů.

Některým pacientům bylo údajně řečeno, že pokud chtějí podstoupit život zachraňující léčbu, které se jim v Gaze nedostane, musí se jejich příbuzní do enklávy vrátit. List Haarec s odkazem na izraelské zdroje napsal, že ze strany Izraele jde o politické rozhodnutí.

Od 90. let minulého století dával Izrael jasně najevo, že rozhoduje o tom, kteří obyvatelé Gazy se mohou přestěhovat na Západní břeh Jordánu. Postup je nicméně hrubým porušením mírových dohod, podle kterých je z pohledu Palestinců i Izraelců Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy jedna teritoriální entita, píše Haarec.

Izraelské ministerstvo obrany v roce 2009 vydalo přísná pravidla o tom, kdo z Gazy se může trvale usadit na Západním břehu Jordánu. Povolení podle nich mohli získat Palestinci pouze z humanitárních důvodů, tedy například sirotci mladší 16 let, vážně nemocní či staří lidé, kteří potřebují pečovatele. Podle Haarecu se na základě těchto kritérii nikdo na Západním břehu neusadil.

Stále se zhoršující situace v ekonomice a v životním prostředí v Pásmu Gazy, vysoká nezaměstnanost, která se u mladých lidí pohybuje kolem 70 procent, a těžké životní podmínky nicméně přinutily mnoho obyvatel emigrovat (nejčastěji do Turecka), ale také odstěhovat se na Západní břeh Jordánu. Palestinci z Gazy, kteří se na Západním břeh Jordánu usadí, většinou zůstávají na jednom místě a snaží se zabránit tomu, aby museli procházet kontrolními stanovišti, kde by je identifikovali izraelští vojáci či policisté a deportovali zpět do Gazy.