Celý svět dostane důkazy o vraždě saúdského novináře, avizuje Turecko. Policie prohledala i letadlo

Aktualizováno 17:59 — Autor: ČTK

Turecko má důkazy v kauze zmizení novináře Džamála Chášukdžího ze saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Bez dalších podrobností to dnes uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Zdůraznil, že nahrávky figurující v případu Ankara nikomu neposkytla. Turečtí státní zástupci dnes vyslechli 15 zaměstnanců saúdskoarabského konzulátu. Vyšetřovatelé prověřují eventualitu, že novinářovy pozůstatky byly převezeny do lesa u Istanbulu, anebo do nedalekého města, uvedla agentura AP.