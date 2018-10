Odvrátí katastrofu? Erdogan, Macron, Merkelová a Putin budou jednat o Sýrii

Summit se bude věnovat především situaci v Idlibu, poslední opoziční baště v Sýrii, a politickému procesu, který povede k vyřešení konfliktu, citovala agentura AFP mluvčího tureckého prezidenta Ibrahima Kalina.

Elysejský palác oznámil, že francouzský prezident bude při jednání usilovat o to, aby v Idlibu nadále platil klid zbraní, a zabránilo se tak exodu uprchlíků. Zároveň chce Macron oživit mírové rozhovory o Sýrii. Na summit by ale nepřijel v případě, že by do jeho konání byla v Idlibu zahájena vojenská ofenziva. Elysejský palác rovněž oznámil, že summit potrvá půl dne.

Ruská agentura Interfax mezitím s odkazem na sdělení Kremlu napsala, že prezident Putin bude v Istanbulu hovořit o nastolení podmínek pro návrat syrských uprchlíků a o poválečné rekonstrukci infrastruktury.

Cestu Merkelové na summit potvrdila vládní mluvčí. Doplnila, že kancléřka hodlá jednat zejména o dodržení rusko-turecké dohody o zřízení demilitarizovaného pásma v Idlibu."Spolková vláda považuje Rusko za spojence režimu (syrského prezidenta Bašára) Asada, a jako partnera s velmi jasnými odpovědnostmi," uvedla mluvčí. Doplnila, že z dohody plynou závazky i pro Turecko.

Ve středu média informovala, že Moskva a Ankara poskytly radikálům v syrské provincii Idlib odklad ke stažení z budoucího demilitarizovaného pásma. Podle rusko-turecké dohody uzavřené v září měly být z vytyčeného území do 10. října staženy těžké zbraně a do 15. října měli prostor opustit bojovníci radikálních a povstaleckých skupin. Zatím byla splněna jenom první podmínka. Dohodu v Soči uzavřelo Rusko, jelikož je hlavním spojencem Damašku, a Turecko, protože podporuje některé povstalce v Idlibu.

Rusko-turecká dohoda alespoň prozatím odvrátila hrozbu ofenzivy, kterou připravovala syrská armáda. Boje v Idlibu, kde žijí asi tři miliony lidí, by podle varování OSN znamenaly humanitární katastrofu.