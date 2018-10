Komando škrtilo saúdského novináře osm minut. Co bylo pak? Na veřejnost pronikají hororové informace

Může lékař operovat sám sebe? Neuvěřitelný příběh chirurga, který to dokázal

Novinář byl naposledy spatřen 2. října, kdy odešel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu.

Turecko od počátku tvrdilo, že byl Chášukdží na konzulátu zavražděn. Prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že při svém úterním projevu v parlamentu případ detailně osvětlí. Jeho kancelář dnes uvedla, že se Erdogan a americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru shodli, že případ je nutné zevrubně vysvětlit.

Turecký tisk píše, že Chášukdžího turecká snoubenka Hatice Cengizová je na příkaz úřadu istanbulského guvernéra nyní pod policejní ochranou.

List Hürriyet s odkazem na saúdskoarabský zdroj dnes napsal, že komando, které bylo 2. října na konzulátu, Chášukdžího "škrtilo sedm až osm minut". Tělo pak bylo údajně vyvezeno z konzulátu a předáno "místnímu spolupracovníkovi" v istanbulské čtvrti Sultanahmet. Policie nyní po tomto muži pátrá. Deník Habertürk píše, že tento člověk se snažil mrtvého nikoli rychle pohřbít, ale tělo "zničit".

Forenzní expert Mesut Demirbilek deníku Hürriyet sdělil, že v podobných případech se vrazi většinou snaží mrtvolu zakopat v zalesněných místech nebo hodit do moře. "Pokud bylo tělo rozřezáno a pak vhozeno do moře, bude těžší ho najít," řekl Demirbilek.

AP napsala, že Chášukdžího syn Saláh má kvůli kritickým názorům svého otce už rok zakázáno vycestovat z království.

Stanice CNN s odkazem na turecký zdroj přinesla informaci, že bezpečnostní kamery v Istanbulu zachytily muže oblečeného v Chášukdžího šatech v den, kdy byl novinář zabit. Na záběrech, které dnes CNN odvysílala, je vidět muže s falešným vousem a s brýlemi, které nosil také Chášukdží, vycházet zřejmě zadními dveřmi z konzulátu. "Dvojník" byl o několik hodin později spatřen ve známé Modré mešity. Turecký zdroj člověka na záběrech identifikoval jako Mustafu Madaního, který údajně patřil k saúdskoarabskému komandu.

Erdoganův poradce dnes vyloučil možnost, že Chášukdží byl zabit při zápase, který se strhl na konzulátu. Tak jeho smrt vysvětluje Rijád. "Jak by mohlo jít o pěstní zápas 15 mladých zkušených bijců se šedesátiletým, bezbranným Chášukdžím, který byl sám? Nijak to věc nevysvětluje, vyvolává to naopak další otázky," řekl poradce Yasin Aktay. Podle turecké strany bylo v saúdskoarabském komandu několik členů ochranky korunního prince. Aktay dodal, že "čím více o tom člověk přemýšlí, tím více má dojem, že si někdo dělá z (turecké) tajné služby legraci".

Turecký prokurátor si předvolal k výslechu 28 zaměstnanců konzulátu, mezi nimiž jsou občané Turecka i cizinci. Někteří z Turků vypověděli, že dostali pokyn nejít v den Chášukdžího zmizení do práce. Turecký list Yeni Şafak napsal bez odhalení svého zdroje, že z konzulátu 2. října blízký člen týmu korunního prince Muhammada bin Salmána čtyřikrát telefonoval do princova úřadu. Agentura AP upozornila, že tento provládní list byl už v minulosti zdrojem uniklých informací o Chášukdžího případu.