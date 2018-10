Zlikvidování novináře? Saúdové nic nevěděli, pak zabití, teď vražda. Motá se v tom i Trump

Chášukdží 2. října vešel na istanbulský konzulát Saúdské Arábie a od té doby ho na veřejnosti nikdo neviděl a nenašlo se ani jeho tělo.

Turecko od počátku tvrdilo, že novinář byl zavražděn. Saúdská Arábie na to zpočátku reagovala tvrzením, že Chášukdží po vyřešení své záležitosti z konzulátu odešel a že nic dalšího o něm Rijád neví. Důkaz o jeho odchodu ale Saúdští Arabové neposkytli, ačkoli vstup novináře do budovy zaznamenaly kamery.

Král Salmán v telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ještě 15. října tvrdil, že o Chášukdžím nic neví. Až v pátek Rijád přiznal, že muž je po smrti s tím, že byl zabit v zápase. Turecko však má informace o vstupu patnáctičlenné skupiny Saúdských Arabů na konzulát, kteří pak postupně z Turecka odcestovali. Na Rijád začali naléhat jeho spojenci, aby věc vyjasnil.

Džubajr je zatím nejvyšší představitel království, který o kauze poskytl určité detaily a který použil výraz "vražda". "Jsme odhodláni zjistit fakta a potrestat ty, kdo za tuto vraždu nesou odpovědnost. Ti lidé, kteří to udělali, to učinili mimo své pravomoci. Byl to zjevně ohromný omyl, znásobený pokusem o jeho utajení," řekl ministr, jenž zároveň popřel možnost podílu korunního prince Muhammada bin Salmána na případu.

Názorový vývoj na věc lze zaznamenat i u amerického prezidenta Trumpa. Původně řekl, že USA potrestají Rijád, pokud se turecké podezření na vraždu ukáže být pravdivé. Zároveň dal ovšem jasně najevo, že tento trest se nebude týkat dodávek amerických zbraní do Saúdské Arábie. Trump vyslal do Rijádu a do Ankary ministra zahraničí Mikea Pompea a varoval před unáhlenými závěry. Minulý čtvrtek pak Trump připustil, že Chášukdží je po smrti.

O víkendovém přiznání Rijádu šéf Bílého domu nejprve řekl, že tomuto vysvětlení věří. Krátce na to tvrdil, že v tomto objasnění shledává "lži a klamy". Dodal, že by byl rád, kdyby se ukázalo, že korunní princ není za vraždu odpovědný, a zopakoval, že případné sankce se nebudou vztahovat na zbrojní dodávky, protože by to USA "poškodilo víc než Saúdskou Arábii".

S vysvětlením Rijádu jsou spokojeny Kuvajt, Egypt, Bahrajn i Spojené arabské emiráty. Německo spolu s Francií a Británii vyjádřilo šok a žádá plné objasnění případu. Německo pozastavilo svůj export zbraní do Saúdské Arábie a vyzvalo ke stejnému kroku zbytek Evropské unie.