Proč se to tak řeší, divil se korunní princ nad vraždou novináře. Tohle Západu prý nezapomene, uvádí zdroje blízké královskému dvoru

Podle listu korunní princ zavolal Kusherovi, Trumpovi zeťovi odpovědného za dění na Blízkém východě, osm dní poté, co novinář zmizel na saúdském konzulátu v Istanbulu. Hovoru byl přítomen i Poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických, John Bolton. Korunní princ se obou mužů ptal anglicky, proč najednou svět včetně důležitých obchodních partnerů dávají od Saúdské Arábie ruce pryč. Oba poradci prezidenta Trumpa mu poradili, ať celou nepříjemnou záležitost rychle vyřeší.

Zmatek a upřímné nepochopení MBS podle zdrojů blízkých královskému dvoru poté vystřídal vztek. „Byl skutečně šokován, že došlo k takové velké reakci," sdělil novinářům The Washington Journal jeden z těchto zdrojů. „Cítí se být zrazen Západem. Řekl, že se podívá jinde a že nikdy nezapomene, jak se lidé proti němu obrátili předtím, než byly předloženy důkazy."

Jak se celá kauza dotýká MBS

Pro MBS je celá záležitost s novinářem značně nepříjemná, protože mnohé indicie směřují na něj jakožto na osobu odpovědnou za vraždu novináře. New York Times referovaly, že 2. října, v den, kdy byl Chášakdží zabit, do Turecka přiletělo a poté v ten samý den odletělo 15 osob, z nichž některé byli velmi blízko ambicióznímu korunnímu princi – např. jeden z mužů byl členem jeho osobní stráže.

Chášakdží, komentátor listu The Washington Post, byl poměrně ostrým kritikem MBS, např. co se týče jeho ambiciózní Vize 2030 či plánu zprivatizovat část saúdské ropné společnosti Saudi Adamco. Tento krok sklidil od jednoho nejmenovaného respektovaného ekonoma, kterého se podle agentury Reuters pokusily Saúdové též unést a zřejmě i umlčet, ekonom však včas uprchl do zahraničí.

Saúdská Arábie přiznala, že novinář zemřel, podle její verze událostí to bylo v bitce, která na konzulátu vypukla. Odpovědně osoby se pak podle saúdských vyšetřovatelů snažili celou věc zamést pod koberec. Podle zdrojů The Wall Street Journal však i mezi členy saúdského královského dvora je tato verze událostí považována za „nesmysl“.

Otázkou, je, nakolik byl MBS přímo zapojen. Podle některých analytiků by osoby z blízkého okolí prince neuskutečnili vraždu, pokud by neměli svolení přímo od MBS. Podle zdrojů The Wall Street Journal, New York Times či Reuters však MBS sice dal příkaz k unesení novináře, ale pravděpodobně nedal přímý příkaz k jeho zabití a celou událostí byl upřímně překvapen. Podle zdrojů z královského dvora zde vládla po zmizení Chášakdžího uvolněná atmosféra, která se však změnila v zmatek, jakmile začaly turecká média zveřejňovat šokující detaily týkající se vraždy novináře a američtí spojenci včetně prezidenta Donalda Trumpa začali vyjadřovat své znepokojení nad celou záležitostí.

Saúdská Arábie nechala v reakci na celou kauzu propustit poradce saúdskoarabského královského dvora Saud al-Qahtani a zástupce šéfa rozvědky Ahmed al-Assiri, obě osoby blízké MBS. Al-Qahtani si vysloužil přezdívku „saúdský Steve Bannon“ s narážkou na bývalého Trumpova poradce, který je chápán jako klíčový mozek Trumpovy mediální kampaně proti jeho odpůrcům. Al-Qahtani nechvalně proslul svou výzvou, aby Saúdové pomohli vyplnit mediální „černý list“, tj. seznam osob kritických k MBS a Saúdské Arábii. Jednou z těchto osob byl právě Chášakdží, kterého se Al-Qahtani pokoušel donutit přijít zpět do Saúdské Arábie.

Co se stane s MBS?

Zatím se nezdá, že by aféra zasáhla MBS natolik, že by mohlo v složitých vnitřních vztazích saúdského královského dvora dojít k jeho pádu. Jeho otec, král Salmán, se mu zdá věřit a svěřil mu vedení saúdské zpravodajské služby. MBS stále těží ze své popularity mezi obyvatelstvem Saúdské Arábie, které jej vnímají jako tolik potřebné reformátora a vizionáře.

Výhodou pro něj je zřejmě i to, že Trump naznačil, že by nechtěli, aby padl – na to s ním příliš provázali svou politickou budoucnost, poukazuje stanice CNN. „Byl bych rád, kdyby nebyl odpovědný,“ řekl Trump, který zároveň vyzdvihoval jako „silnou osobu“ s „velmi dobrou kontrolou“. Trump též dal jasně najevo, že případ neohrozí dodání amerických zbraní Saúdské Arábii. Nicméně, řada kongresmanů z řad Republikánů i Demokratů je zajedno, že Saúdská Arábie musí být nějak potrestána.