Rozsekali saúdského novináře do tří kufrů? Strážce parkoviště viděl podezřelé věci

List Hürriyet přinesl zprávu o mercedesu s diplomatickou značkou, který byl zaparkován 7. října na soukromém parkovišti v Istanbulu. Přijel tam s ním údajně atašé saúdskoarabského konzulátu, který parkoviště už nějakou dobu používá, avšak většinou ho tam vozí řidič.

Podle strážce parkoviště se atašé na místo vrátil 18. října v BMW označeném rovněž diplomatickou značkou. Zaparkoval naproti mercedesu, z BMW vynesl tři těžká zavazadla, která s pomocí jednoho zaměstnance parkoviště naložil do mercedesu. "Není v tom Chášukdžího tělo, že ne?" řekl prý z legrace zaměstnanec, který diplomatovi pomáhal. Diplomat se prý zasmál a řekl, že ne.

Tento svědek si ale také vzpomněl, že když tašky nakládali, vypadla z automobilu rouška. "Atašé ji vzal a odhodil do koše a pak odjel v BMW. Bylo to podezřelé. Vzal jsem roušku a ukázal ji jednomu lékaři. Řekl, že to používají lidé, kteří pracují s nebezpečnými chemikáliemi. Vystrašilo mne to a odhodil jsem ji," citoval list zaměstnance.

Mercedes s naloženými zavazadly je stále na parkovišti. V pondělí k němu přijeli turečtí policisté, ale nemohli ho podle listu prohledat, protože se na automobil vztahuje diplomatická imunita a Saúdská Arábie zatím nevydala povolení k prohlídce.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes řekl, že Turecko se zatím s nikým nepodělilo o informace z vyšetřování. Ministr hovořil krátce před ohlášeným vystoupením prezident Recepa Tayyipa Erdogana. Çavuşoglu řekl, že Turecko je ochotné spolupracovat při vyšetřování se zahraničími partnery. Podle televize CNN Ankara poskytla zahraničním tajným službám informaci o obsahu nahrávky pořízené z konzulátu 2. října. V Turecku je dnes šéfka americké CIA Gina Haspelová.