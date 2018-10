Co ještě Saúdové tají? Turecká policie prohledá studnu na konzulátu v Istanbulu

Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát 2. října opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel. Rijád nicméně odmítá, že by to byla předem plánovaná vražda, jak v úterý prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Ankara už krátce po zmizení novináře žádala Rijád o povolení k prohlídce konzulátu, dostala ho ale až po dvou týdnech. Minulý týden tedy turecká policie prohledala konzulát i rezidenci konzula, podle tureckých médií se ale nedostala do všech prostor konzulátu. Podle místních médií turecká policie minulý týden prohledávala i Bělehradský les na okraji Istanbulu a místo ve městě Yalova.

Zatím nikdo oficiálně nepotvrdil, zda turecká policie našla novinářovo tělo. V úterý britská stanice Sky News uvedla s odvoláním na nejmenovaný zdroj, že části těla se našly na zahradě rezidence konzula. Dříve se objevily i spekulace, že část těla (podle některých médií šlo o prsty) mohla být vyvezena z Turecka do Rijádu soukromým letadlem. Tím odletěla podle tureckých médií v den zmizení novináře skupina Saúdských Arabů, podezřelá z provedení vraždy.

Osud novináře, který kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, vyvolává po celém světě značnou nevoli. Spojené státy oznámily, že odeberou víza 21 saúdskoarabským představitelům. Londýn oznámil, že odebere víza lidem podezřelým z vraždy. Francie zatím o případné změně vztahů s Rijádem nerozhodla a čeká na výsledek vyšetřování.

Británie dnes oznámila, že nedovolí vstup do země lidem podezřelým z Chášukdžího vraždy. Premiérka Theresa Mayová má dnes telefonicky hovořit s králem Salmánem.

Zdroj z úřadu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona řekl, že Francie o vztazích k Saúdské Arábii rozhodne podle výsledku vyšetřování. "Bude-li v budoucnu nutné rozhodnout, udělá se to na základě faktů a zjištěné odpovědnosti... Nehodláme činit unáhlená rozhodnutí o budoucnosti našich strategických vztahů," sdělil tento zdroj.

Americký prezident Donald Trump volil dosud směrem k úloze Rijádu ve smrti novináře spíše zdrženlivá slova. V úterý v rozhovoru s deníkem Wall Street Journal řekl, že nevěří, že by saúdský král Salmán věděl předem o plánované operaci Chášukdžího zlikvidovat. Naznačil ale, že o operaci mohl vědět korunní princ. "Princ tam řídí hodně věcí... a pokud by o tom měl někdo vědět, pak by to byl on."