Saúdský dvůr? Prince obklopuje trio "krvelačných" rádců, nahánějí strach doma i ve světě

Zeman bránil Vondráčka kvůli cestě do Ruska, zmínil i novičok

Lék na cukrovku? Možná ho máme už vice než sto let, jen jsme ho používali jinak

V komentáři se věnuje této "věrné trojici", v níž prim hraje poradce pro vztahy s veřejností Saúd Kahtání, jinak ale také vykonavatel špinavé práce. Stojí v čele trollů a hackerů a řídí kampaň proti komukoli, celebritě i bezejmennému, kdo se odváží odchýlit se od oficiálních názorů. Tento bývalý novinář řídí stovky mediálních odborníků, což mu umožňuje ovlivňovat způsob, jakým jsou informace zveřejňovány. V létě zahájil na internetu kampaň proti všem podezřelým ze sympatií vůči Kataru.

"Kahtání je za zatýkáním ochránců lidských práv a lidí, kteří projevují svobodu ducha," sdělil jeden ze saúdskoarabských novinářů, který má s výhrůžkami z Kahtáního okruhu zkušenosti. Kvůli své nechvalné pověsti byl Kahtání od dvora vypuzen, když se Rijád rozhodl Chášukdžího smrt přiznat, avšak o moc nepřišel. Stal se hlavou svazu pro kybernetickou bezpečnost, což mu umožňuje dál dohlížet na internet. První tweet po svém odvolání věnoval urážce Kataru.

Agentura Reuters zjistila, že Kahtání mluvil přes Skype s Chášukdžím krátce před vraždou v Istanbulu. Vyměnili si jadrné urážky, načež Kahtání požádal, aby mu "hlavu toho psa přinesli". Tento specialista na tvrdé rány byl také u výslechů v hotelu Ritz Carlton, kde loni skončilo při rozsáhlé čistce mnoho vysokých představitelů království. A Kahtání je spojován i s aférou libanonského premiéra Saada Harírího, který loni z Rijádu oznámil svou rezignaci. Kahtání ho prý za jeho slabost vůči šíitskému Hizballáhu ve své zemi uhodil.

Jemnější způsoby nemá ani další z trojice Turkí Šajch, vyznačující se postavou zápasníka. Tento ministr sportu krátce po uvedení do funkce konsternoval svět mstivými tweety na adresu fotbalové unie UEFA, která se zastala Kataru v aféře s pirátskou stanicí beoutQ. Ta ukradla katarské kabelové televizi beIN Sports vysílání prestižních zápasů. Turkí Šajch, princův přítel z dětství, byl rovněž v Ritzu a byl zapojen do výslechu magnáta Valída bin Talála, který byl propuštěn mezi posledními. "Jsou to darebáci," řekl o princových společnících Chášukdží.

A pak je tu i bývalý novinář a současný ředitel televize Al-Arabíja Turkí Dachíl. Než začal televizi řídit, moderoval diskusní pořad, v němž vystoupilo mnoho intelektuálů v ovzduší relativní otevřenosti, jež panovalo za minulého krále Abdalláha. Dachíl je dnes ale věrný voják korunního prince a z Arabíje učinil stroj protikatarské propagandy. "Dachíl a jeho lidé podporují Kahtáního v jeho represi. Dodávají jména Saúdům, kteří pak udělají špinavou práci," píše Le Monde.

Dachíl stejně jako zbylí dva se nyní, v době krize ohrožující korunního prince, kolem Muhammada semkli. Když americký prezident Donald Trump kvůli Chášukdžímu pohrozil sankcemi proti Rijádu, neváhal Dachíl opáčit, že barel ropy bude stát 400 (a ne současných 80) dolarů a že ruská armáda může mít v království základnu, což je mimořádná provokace. "Až se aféra kolem Chášukdžího zklidní, bude se princův gang mstít. A situace bude velmi nebezpečná," soudí místní novinář.