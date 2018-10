Záhada studny pokračuje. Podílel se na vraždě Chášukdžího i saúdský konzul?

Chášukdží vešel 2. října na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu a na veřejnosti se pak už neobjevil. Jeho smrt přiznala už i Saúdská Arábie, okolnosti ale nejsou stále jasné.

Çavuşoglu řekl, že Turecko už poskytlo informace těm, kdo o ně požádali. Je prý připraveno spolupracovat s kýmkoli, kdo o to bude mít zájem, a to i se Saúdskou Arábií. Ministr ale připomenul, že se stále neví, kde je tělo zavražděného.

Agentura AP dnes upozornila, že se vyšetřovatelé zaměřili na studnu v objektu konzulátu, ale že se informace v tomto bodě rozcházejí. Provládní list Yeni Safak píše, že vyšetřovatelé studnu vyprázdnili a čekají na výsledek analýzy vody, aby se vyjasnilo, zda právě tam nemohly skončit části Chášukdžího těla. Rovněž provládní Sabah ale trvá na tom, že Saúdská Arábie stále nedala tureckým úřadům povolení k prohledání studny.

Vražda Chášukdžího byla předem naplánovaná

Oznámil to saúdskoarabský generální prokurátor, jehož dnes citovala státní televize Al-Ichbáríja. Prokurátoři vyslýchají podezřelé na základě informací, jež poskytla společná turecko-saúdská pracovní skupina.

V Saúdské Arábii bylo zadrženo 18 lidí, mezi nimiž je podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana i 15 členů komanda, které přijelo na konzulát Chášukdžího zabít a z Turecka rychle odjelo.

Turecký prezident řekl, že čin byl spáchán v Istanbulu a tam by také měli být lidé odpovědní za vraždu souzeni. Podle Erdogana by podezřelí měli být vydáni do Turecka. Ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül prohlásil, že prokáže-li se podezření, že se na vraždě podílel i konzul, měl by být vydán. Také konzul z Istanbulu po vraždě odjel do Saúdské Arábie.

Právní odborník, na nějž se obrátila katarská stanice Al-Džazíra, ale řekl, že naděje na vydání podezřelých do Turecka je malá. Turecko a Saúdská Arábie nejsou vázány dohodou o vydávání občanů a musely by se dohodnout speciálně pro tento případ. Profesor mezinárodního práva William Schabas na univerzitě v Middlesexu řekl, že uzavření takové dohody je velmi nepravděpodobné. "Pokud jsou (podezřelí) v SaúdskéArábii, neexistuje právní povinnost je vydat," řekl.