Islámský stát na severu Sýrie zabil 40 spojenců

— Autor: ČTK

Bojovníci teroristické organizace Islámský stát (IS) zabili na severovýchodě Sýrie přes 40 příslušníků oddílů podporovaných Spojenými státy. Oznámila to dnes exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle jejích informací se boje odehrály v provincii Dajr az-Zaur od pátečního večera do dnešního rána.