Irák 15 let po americké invazi? Demokracie na pokraji kolapsu, varuje expert

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Po více než patnácti letech amerického vojenského angažmá v Iráku dávno vyprchal idealismus, který charakterizoval původní intervenci Spojených států, konstatuje Bilal Wahab v komentáři pro server Washington Post. Expert z think tanku Washington Institute for Near East Policy soudí, že namísto snu o pomoci vzniku ukázkové demokracie v Bagdádu se cíle USA v Iráku staly více přízemními a realističtějšími.