Mocná Saúdská Arábie: Jak velký vliv má ve světě?

Oficiální vysvětlení Saúdské Arábie ohledně vraždy, které je na Západě vnímáno jako mimořádně nedůvěryhodné, bylo na Blízkém východě přijato Spojenými Arabskými emiráty, Bahrainem, Egyptem a Jordánskem. Uznáno též bylo jemenskou vládou a palestinskými představiteli. Všichni jmenovaní jsou dlouhodobými spojenci Saúdské Arábie a mnohé čerpají z jejích finančních rozsáhlých zdrojů.

Např. Egypt získal od Saúdské Arábie a jejích spojenců více než 25 miliard dolarů na investice a sociální pomoc od roku 2013. V červnu, poté co Jordánsko zastihlo několik masivních protestů ohledně návrhů na zvýšení daní, Saúdská Arábie a její další dva spojenci se zavázaly pomoci jordánské ekonomice prostřednictvím daru 2,5 miliard dolarů, upozorňují New York Times.

Saúdská Arábie ale má významný vliv i v zahraničních zemích. Indonésie, která udržuje se Saúdskou Arábií velmi silné vztahy, se v souvislosti s vraždou novináře vyjádřila, že počká až na konečný verdikt vyšetřovatelů. Podobně o vraždě mluví Rusko, které se momentálně pokouší stát důležitým ekonomickým i politickým partnerem Saúdské Arábie na Blízkém východě kvůli jeho mocenským ambicím v regionu. Podle ruské stanice RT Moskva chce Rijádu prodat své obranné systémy S-400.

Na Indonésii, zemi s největším počtem muslimů na světě, jako i na jiné země s výrazným počtem muslimské komunity, může Saúdská Arábie tlačit prostřednictvím svého patronátu nad nejdůležitějšími svatými místy islámu, Mekkou a Medínou. Saúdská Arábie vydává víza na každoroční a pro muslimy povinnou pouť do Mekky. Její přátelé a spojenci samozřejmě mají větší šanci, že víza dostanou.

Ekonomické „zbraně“ Saúdské Arábie

Největším a pro svět nejdůležitějším prostředkem nátlaku ze strany Saúdské Arábie zůstává ropa. Saúdská ropa je „skutečně velmi důležitá, zejména v krátkodobém horizontu", poukazuje Chris Garcia, generální ředitel společnosti Vicar Financial a bývalý zástupce ředitele amerického ministerstva obchodu. Dle něj je třeba vzít hrozbu, že by Saúdská Arábie použila ropu jako zbraň vážně. Ropné embargo by vedlo k řadě nárazových vln v globální ekonomice, vysvětlil Garcia televizi Al-Džazíra nebezpečí odvetných opatření Saúdské Arábie.

V Saúdské Arábii se objevily některé hlasy, které požadovaly použití této zbraně poté, co se začalo mluvit o možných sankcích na Saúdskou Arábii ohledně vraždy Chášakdžího. Představitelé Saúdské Arábie ale ihned začali uklidňovat svět, že politika nezasahuje do ekonomických zájmů Saúdské Arábie. Podle Garcii by v dlouhodobějším horizontu by se ropná hrozba ukázala být méně účinná, pokud by svět dokázal diverzifikovat svoji ropnou poptávku.

Saúdská Arábie si uvědomuje, že ropa je dvojsečná zbraň a pokouší se investovat do řady technologických start-upů v rámci snižování své ekonomické závislosti na černém zlatě. Země má největší podíl ve vůbec největším investičním fondu v Silicon Valley, fondu SoftBank Vision Fund. Saúdská Arábie má též obří podíl v Uberu. Tyto investice představují další způsob, jak může Saúdská Arábie ovlivňovat své postavení v USA.

Ropné království se dlouhodobě pokouší v USA získat na svou stranu veřejné i odborné mínění prostřednictvím množství lobbyistických zakázek a iniciativ. Jak dokumentoval The Wall Street Journal, Saúdská Arábie udělila velké granty několika důležitým, prestižním thin-tankům jako je Center for Strategic and International Studies, the Brookings Institution nebo the Middle East Institute. Ty však v souvislosti s kauzou novináře uvedly, že probíhající granty zruší a nebudou o ně usilovat.

Ačkoliv Saúdská Arábie zůstává nepopiratelně důležitým ekonomických hráčem světa, kauza zavražděného novináře se jí přesto citelně dotýká. Vidět to bylo na monstrózní mezinárodní investiční akci, která minulý týden proběhla v Rijádu, přezdívané „Davos v poušti.“ Událost, která měla vrcholem prestiže Saúdské Arábie, měla nakonec pro ropné království trpkou příchuť. Mnozí účastníci se odhlásili a četná prázdná křesla museli pořadatelé podle agentury Bloomberg obsazovat občany království.