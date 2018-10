Svět má Saúdů plné zuby? Princ je mimořádně nebezpečný, z OSN zní ostrá slova

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října při vstupu na konzulát v Istanbulu. Saúdská Arábie až po více než čtrnácti dnech přiznala, že byl zavražděn. Zatkla v souvislosti s vraždou 18 lidí, ale chce je soudit v Saúdské Arábii, zatímco Turecko žádá o jejich vydání.

Erdogan dnes prokurátora vyzval, aby zjistil, kdo dal k vraždě příkaz, a nesnažil se krýt vinu některých lidí. Turecký protějšek, s nímž prokurátor jednal v pondělí a znovu dnes, řekl, že by podezřelí měli být vydáni k soudu do Turecka.

Bacheletová vyzvala k mezinárodnímu vyšetření případu. Nezávislí vyšetřovatelé by podle ní měli mít přístup k důkazům a svědkům. Saúdská Arábie má podle ní také říct, kde je novinářovo tělo, jež se dosud nenašlo. Vraždu Bacheletová označila za "šokující a nestydatý zločin".

Bývalá poradkyně pro národní bezpečnost v administrativě Baracka Obamy Susan Riceová ke kauze v listu The New York Times napsala, že tato "odporná vražda vyvolává otázku, jíž se chce současná administrativa Donalda Trumpa vyhnout. Totiž, zda Spojené státy mohou nadále spolupracovat se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem". V komandu, které bylo na konzulátu ve stejné době jako Chášukdží, byli i členové princovy bezpečnostní služby a Turecko od počátku poukazuje na to, že toto komando novináře zabilo a jednalo podle příkazů z nejvyšších míst v Rijádu.

"Téměř jistá vina mladého prince na Chášukdžího vraždě podtrhuje jeho mimořádnou nebezpečnost a nemorálnost. Ukazuje se, že je pro Spojené státy nespolehlivý a nebezpečný partner," napsala Riceová.

Chášukdžího snoubenka Hatice Cengizová v Londýně vyjádřila nad postojem Washingtonu zklamání. Prezidenta Trumpa vyzvala, aby nedovolil zastřít pravdu o novinářově vraždě. Spojené státy zrušily víza 21 Saúdským Arabům spojovaným s vraždou a jsou připraveny k dalším sankcím, do nichž ale Trump nezahrnuje omezení zbrojního exportu do Saúdské Arábie.

V Libanonu tamní ministr spravedlnosti zažaloval šéfredaktora listu Ad-Dijár, který ve svém komentáři vinu za vraždu připsal princi Muhammadovi. Vyzval v článku také saúdskoarabského velvyslance, aby opustil Libanon. O obou těchto mužích v článku hovořil jako o "psech a prasatech". Ministr spravedlnosti požádal generální prokurátora, aby zahájil proti listu řízení, protože článek odporuje libanonským zákonům a ohrožuje bezpečnost státu. Saúdská Arábie je spojencem Libanonu a poskytuje mu značnou finanční pomoc.