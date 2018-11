Islamofobie? Reklama s izraelskou modelkou vyvolala poprask, muslimky jsou uražené

Izraelská supermodelka Bar Refaeliová se v reklamě objevuje v nikábu, což je závoj, který zahaluje celý obličej kromě očí a nosí ho některé muslimky. Vzápětí ze sebe Refaeliová nikáb strhává, rozhodí své dlouhé blond vlasy a začne tančit. "Svoboda je základ," prohlásí modelka na konci reklamy, což se objevuje i v anglickém titulku.

Video na sociálních sítích zhlédlo několik tisíc lidí a mnozí z nich nešetřili kritikou. Zatímco někteří na twitteru napsali, že je modelka velmi zklamala, a reklamu označili za islamofobní, jiní kritizovali celý tým, který spot vymyslel.

zdroj: YouTube

"Jediné, čeho tato reklama docílila, je šíření další ignorantské nenávisti a propagování západní ideologie hlásající, že muslimské ženy jsou utlačovány. Měli byste vyhodit své umělecké poradce a tuto ostudu stáhnout," napsala jedna uživatelka twitteru.

"Tato kampaň má údajně být protirasistická a bojovat se zaslepeností. Je vtipné, že dělá pravý opak," napsala jiná. Mnozí zároveň naznačili, že ženy by měly mít právo nosit, co se jim zlíbí, a že myslet si, že čím méně oblečení, tím více svobody a naopak, je špatné.

Reklamní spot, který byl vytvořen pro internet, je součástí širší reklamní kampaně, do které patří i televizní reklamy a billboardy. Kontroverzní video vidělo 200.000 lidí na instagramu, než jej společnost Hoodies stáhla.

Vzápětí ale na serveru YouTube zveřejnila alternativní verzi, ve které se objevuje i muslimka v hidžábu (šátek zahalující vlasy, ale nikoliv obličej) a žid s jarmulkou. Slogan "Je tady Írán?" byl rovněž vypuštěn.

Otázka "Je tady Írán?" se objevila nicméně v řadě dalších reklam oděvní společnosti. Na pozadí velmi napjatých izraelsko-íránských vztahů to budí polemiku.

Íránské úřady v minulosti zadržely ženy, které protestovaly proti povinnosti nosit hidžáb, a aktivisty za lidská práva, kteří se jich zastávali. Izrael nemá žádné zákony diktující ženám, co smí nosit.

Ačkoliv většina lidí se k reklamě vyjadřovala kriticky, někteří uživatelé sociálních sítích její autory hájili a poukazovali na to, že cílem videa je poukázat na porušování práv v Íránu.

"Myslím, že je správně, že poukázali na porušování lidských práv v Íránu. To je to hlavní poselství. Pro mě to nebylo o náboženství, ale o tom, že Írán nutí ženy nosit určité oblečené," uvedl jeden komentátor na internetu.