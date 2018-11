Iráčtí uprchlíci nechtějí zpátky do Iráku. Chtějí zůstat v Sýrii

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Uprchlíci zmiňují rozmanité důvody, proč se nechtějí vrátit do Iráku. „Nemám žádné peníze, abych se vrátil,“ vysvětluje své rozhodnutí zůstat v Sýrii Jihan Najim, kteří uprchl z Iráku do Sýrie v roce 2015, když IS obsadil jeho vesnici. Pro Najima je návrat zbytečný i z toho důvodu, že tam už nemá žádné rodinné příslušníky, pár jeho ženských příbuzných je s ním v táboře.

Finanční náročnost je důvodem, proč zůstat, i pro iráckou uprchlici, která se musí starat o chromou dceru. Irák je dle ní velice drahý, co se týče léků a zdravotních služeb, které v uprchlickém táboře dostává zadarmo od humanitárních organizací a může se tak tedy lépe postarat o svou dceru.

Tábor Al-Hol byl ustanoven v roce 2015, poté, co IS získal rozsáhlá území na severu a západě Iráku. Spravují jej Kurdové. Okolo 10 000 iráckých uprchlíků je zde nyní ubytováno. O uprchlíky se stará Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) stejně jako řada lokálních humanitárních organizací. Podle členů kurdské pobočky mezinárodní humanitární organizace Červený půlměsíc však i tak nemají dostatek zdrojů, aby pokryly všechny potřeby místní uprchlické komunity a žádají větší zapojení světa.

Kurdská samospráva spolupracuje s iráckou vládou na navracení uprchlíků zpět do Iráku. Proces je však velmi pomalý, protože se irácká vláda chce ujistit, že se nevrací nikdo spojený s IS. Podle iráckého ministerstva pro migraci a vysídlení se do Iráku ze Sýrie v říjnu vrátilo 340 uprchlíků. Podle UNHCR se v září vrátilo 1 540 iráckých uprchlíků z tábora Al-Hol a dalších táborů v Iráku.