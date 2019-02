Radikalizace uprchlíků? Analytička varuje před novým cílem Islámského státu

Křehký klid je u konce

Jordánská pověst stabilní země a klíčového spojence v boji s IS řadí království do popředí Spojenými státy vedené války s terorismem, vysvětluje odbornice. Upozorňuje však na rostoucí signály, že navzdory svým vazbám na Západ se země brzy může stát důležitým cílem IS poté, co bude definitivně vyhnán ze Sýrie.

V srpnu 2018 došlo ve městě al-Salt k teroristickému útoku, který zabil 4 příslušníky jordánských bezpečnostních složek a zranil 16 civilistů, připomíná Przyborowská. Dodává, že v reakci bylo zatčeno 5 Jordánců hlásajících radikální ideologii IS, přičemž pachatelé disponovali množstvím ukrytých podomácku vyrobených výbušnin, které hodlali použít při dalších útocích na civilní i bezpečnostní cíle.

„Incident rozbil křehký klid, který vládl v království v posledních letech, ale může také ukazovat, co přijde,“ píše analytička. Příčinou je podle ní aktivita extremistů v Jordánsku, která je na vzestupu od roku 2015, kdy do země dotekla krev ze syrské války a vedla k nárůstu teroristických buněk a pokusům o útoky.

Podle expertky je dobré se podívat na čísla – Jordánsko je třetím největším zdrojem zahraničních bojovníků samozvaného chalífátu, do řad IS se přidalo dle odhadů na 3 tisíce jordánských militantů, což ukazuje, že země je silně náchylná k radikalizaci.

Navíc, loňská zpráva Mezinárodního centra pro studium násilného extremismu zdůraznila, že mnoho Jordánců IS přitahuje z důvodu nezaměstnanosti a chudoby v zemi a důležitou roli v jejich náboru hrají také marginalizace, špatná správa či náboženské vzdělání, poukazuje Przyborowská. Doplňuje, že mnoho Jordánců cítí rovněž povinnost bránit ohrožené sunnitské souvěrce v Sýrii.

Jak IS nadále mizí ze Sýrie a Iráku, lze podle analytičky očekávat návrat zahraničních bojovníků do zemí jejich původu, jak v případě Jordánska učinilo již zhruba 250 z nich. „A zatímco Ammán dříve úspěšně bránil útokům, bude pro něj stále obtížnější tak činit, až Jordánci vyškolení v syrské občanské válce začnou proudit zpět,“ varuje expertka. Podotýká, že tito bojovníci vybavení zhoubnou ideologií IS, kteří prodělali bojový výcvik a mají zkušenost z války, mohou rekrutovat a mobilizovat zranitelné jedince, ať přímo či prostřednictvím rodinných konexí.

Budíček pro mezinárodní společenství

Nejvíce ohrožená jsou zřejmě syrští uprchlíci, kterých se podle únorových odhadů nachází v Jordánsku přes 627 tisíc, což se rovná 7% celkové populace v zemi, konstatuje odbornice. Poukazuje, že tito uprchlíci nyní žijí v katastrofálních podmínkách přeplněných utečeneckých táborů, kde vládne hlad, chudoba a místní zločin, což může velmi přispět k jejich radikalizaci.

Jordánská protiteroristická politika mezitím zůstává horkým tématem a vláda například prosadila zákon trestající členství v teroristických organizacích i jejich propagaci, který se vztahuje i na IS, uvádí Przyborowská. Varuje, že zaměřování se na „tvrdou bezpečnost“ komplikuje jordánským úřadům usměrňovat verbování radikálů či proaktivně vstupovat do ideologického zápasu.

Hášimovskému království se přesto dostává v tomto směru pomoc a v březnu 2018 bylo jižně od Ammánu v kooperaci se Spojenými státy otevřeno nové protiteroristické centrum, které má posílit schopnost Jordánska bojovat s domácím terorismem, připomíná analytička. Dodává, že spolu s tím USA přislíbily vojenskou pomoc v hodnotě 350 milionů dolarů rozložených do čtyř let.

„Tyto snahy jsou však stále v plenkách a zatím nepřinesly žádné hmatatelné výsledky ve zlepšení bezpečnostní situace v Ammánu,“ deklaruje Przyborowská. Za výjimečné považuje také to, že mezinárodní společenství zranitelnosti Jordánska přikládá jen malou pozornost a raději se zaměřuje na zničení zbytků syrského „chalífátu“ či bojovníky IS směřující do Evropy.

Takový přístup považuje odbornice za chybný, jelikož existují jasné důkazy, že směsice zranitelnosti Jordánska, ohroženosti tamní populace a vystavení vlivu islamismu činí ze země primárního kandidáta pro subverzi, což si IS velmi dobře uvědomuje. Srpnový útok v al-Saltu by tak měl sloužit jako budíček pro mezinárodní společenství, burcuje analytička.