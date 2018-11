Erdogan má jasno: Pokyn k vraždě Chášukdžího přišel z nejvyšších míst

" ...víme, že pokyn zabít Chášukdžího přišel z nejvyšších míst vlády Saúdské Arábie," uvedl Erdogan. "Někteří se domnívají, že tento 'problém' po čase zmizí. Nadále se ale budeme ptát na otázky, které jsou důležité pro vyšetřování v Turecku a také pro Chášukdžího rodinu a milované," napsal turecký prezident.

"Měsíc po jeho zabití stále nevíme, kde je tělo. Přinejmenším by si zasloužil správný pohřeb podle islámské tradice. Dlužíme to jeho rodině a přátelům, včetně jeho někdejších kolegů v The Post (WP)... Důkazy jsme sdíleli s našimi přáteli a spojenci včetně Spojených států, abychom zajistili, že svět bude nadále klást otázky," uvedl turecký prezident.

Erdogan zároveň zdůraznil, že Turecko a Saúdská Arábie mají dobré vztahy a "ani na sekundu" by ho nenapadlo, že pokyn k vraždě dal král Salmán. "Nemám žádný důvod se domnívat, že vražda odrážela oficiální saúdskoarabskou politiku," pokračoval.

"Přesto ale musím zdůraznit, že naše přátelství s Rijádem, které sahá hluboko do minulosti, neznamená, že přimhouříme oči nad naplánovanou vraždou, která se odehrála před našimi zraky. Pokud by se tato hrůza stala ve Spojených státech nebo jinde, úřady těch zemí by to vyšetřovaly, dokud by nezjistily, co se stalo. Je naprosto vyloučeno, že se my (Turecko) budeme chovat jinak," zdůraznil Erdogan.

Novinář Chášukdží, který od loňského léta žil v USA a který kritizoval saúdskoarabské nejvyšší vedení, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána, byl zabit 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Turecká média už krátce poté začala psát, že šlo o vraždu. Tento týden úřad istanbulského prokurátora uvedl, že novinář byl hned po příchodu na konzulát své země uškrcen.

Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že Chášukdží konzulát 2. října opustil. Až po více než dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, ale nejprve prohlašovala, že byl zabit při potyčce. Nyní Rijád připouští, že šlo o vraždu, ale tvrdí, že vše se odehrálo v rámci operace, o níž nejvyšší vedení Saúdské Arábie nevědělo.

Erdogan dříve v parlamentu prohlásil, že Turecko má důkazy o tom, že vražda Chášukdžího byla předem naplánovaná.

Rijád oznámil, že kvůli případu bylo zadrženo 18 lidí. Turecko opakované žádá o jejich vydání k soudu do Turecka, což ale Rijád odmítá.