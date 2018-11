Zvrat v jemenské válce? Arabská koalice se přiblížila k přístavu Hudajdá

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Je to poprvé, co boje dospěly k univerzitě," cituje Reuters koaliční zdroje. Místní obyvatelé potvrzují, že z oblasti je slyšet střelba.

Spojené státy a Británie vyzvaly k ukončení konfliktu, který trvá už déle než tři roky, připravil o život kolem 10.000 lidí a vyvolal hlubokou humanitární krizi.

Hollywoodská herečka Angelina Jolie, která je zvláštní vyslankyní Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), prohlásila, že mezinárodní společenství bylo "hanebně pomalé" a vyzvala k ustavení příměří a k trvalému urovnání konfliktu.

"Sledovali jsme zhoršování situace až do té míry, že Jemen je nyní na pokraji hladomoru způsobeným člověkem a čelí nejhorší epidemii cholery na světě za několik desítek let," uvedla dnes americká herečka. Zopakovala také varování OSN před hladomorem, který hrozí až 14 milionům Jemenců. To je zhruba polovině obyvatel této arabské země.

Jemen sužuje občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Válka v Jemenu si už vyžádala tisíce lidských životů. Poslední, asi dva roky staré údaje OSN hovoří o 10.000 obětech. Některé zdroje ale odhadují, že v tomto konfliktu zemřelo na 50.000 Jemenců.

Zvláštní zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths se pokouší znovu připravit mírová jednání. Měla se konat už v září, ale šíité se k nim nedostavili. Nové rozhovory by se měly konat v listopadu.