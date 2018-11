Rijád chce dostat vrahy Chášukdžího před soud. Tělo se stále nenašlo, způsob zabití nejistý

Chášukdžího případ vyvolal pochybnosti o vůli Rijádu věc skutečně vyšetřit. Saúdská Arábie zprvu popírala novinářovu smrt a přiznala ji až s velkým zpožděním. Chášukdží byl zabit při své návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října.

Podle dosavadního šetření byl uškrcen a jeho tělo rozčtvrceno. Dosud se ale nenašlo a Saúdská Arábie k této věci mlčí.

#Saudi Arabia told the #UN top human rights body that it was investigating the murder of journalist #JamalKhashoggi pic.twitter.com/HYbg97llox