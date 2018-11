Saúdové se pokoušeli zahladit stopy z bezpečnostních kamer, tvrdí turecký deník

6. října, čtyři dny po vraždě bývalého komentátora listu The Washington Post, přišli na policejní stanici stojící v blízkosti saúdské ambasády zaměstnanci této ambasády a dožadovali se přístupu k videokamerám. Saúdové do kamer vložili digitální zámek, který zamezoval k zhlédnutí videí ukazujících pohyb před vstupem do ambasády.

Podle istambulského reportéra stanice al-Džazíra Andrewa Simmonse se jednalo o zcela zbytečný pokus, protože turecké policii se už podařilo rozšifrovat kód a vstoupit do systému a stáhnout videa z doby, kdy Chášakdží vstupoval na ambasádu. Podle Simmonse je to jasný důkaz toho, že Saúdové se nesnaží vraždu vyšetřovat, ale zbavit se důkazů.

Podle tureckých vyšetřovatelů byly záběry bezpečnostních kamer z konzulátu odstraněny a turečtí zaměstnanci si museli v den vraždy vzít volno. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana k tomu došlo záměrně, aby se mohla uskutečnit „politická vražda“.

Sabah v pondělí uveřejnily slova nejmenovaného vysokého tureckého vyšetřovatele, podle něhož Saúdská Arábie poslala do Turecka devět dní po vraždě skupinu asi 11 lidí, včetně chemického a toxikologického experta, kteří měli napomoci s vyšetřováním. Tito lidé docházeli na konzulát od 12.října do 17. října. Podle tureckých médií jejich cílem ale bylo ve skutečnosti se pokusit zničit důkazy.

Saúdská Arábie nyní trvá na tom, že vraždu náležitě vyšetří. Turecká média o tom silně pochybují, vzhledem k tomu, jak se k ropné království k celé kauze stavělo v minulosti. Saúdská Arábie nejdříve řekla, že novinář z konzulátu odešel nezraněn, aby později uvedla, že zemřel v pěstním zápase a později znovu změnila svou verzi události na to, že vražda byla naplánována.

Turečtí prokurátoři mají za to, že Chášakdží byl uškrcen a později rozčtvrcen a hozen do kyseliny. Jeho tělo se doposud nenašlo. Erdogan naznačil, že k celé operaci došlo na rozkaz z nejvyšších míst. Vzhledem k tomu, že Chášakdží byl ostrým kritikem ambiciózního korunního prince Muhammada Bin Salmána, by právě on mohl být tím, kdo zadal příkaz, s ohledem na to, že mezi členy saúdského komanda, kteří do Istanbulu přiletěli a odletěli v ten samý den, kdy byl Chášakdží zabit, byl např. jeho osobní bodyguard.

Podle některých zdrojů blízkých k saúdskému dvoru nicméně korunní princ o tom nevěděl. Ihned po vraždě propustil některé své klíčové spolupracovníky, mediálního odborníka Saúda Kahtáního a ředitele televize Al-Arabíja, Turkího Dachíla. Oba dva jsou považováni za hlavní mistry saúdské propagandy. Kahtání je spojován s tzv. trollí farmou, jejímž úkolem bylo špinit kritiky prince a režimu – včetně Chášadkžího. Právě tento boj Chášákdžího s Kahtáním a jeho propagandistickou mašinérií mohlo být to, co zapříčinilo novinářovu smrt. Kahtání je nyní hlavou svazu pro kybernetickou bezpečnost.