Chystá se v Saúské Arábii převrat? Ambiciózního korunního prince bude mimořádně těžké odstavit od moci, tvrdí jordánský zpravodajský server

Podle britského serveru Middle East Eye jedním z nejvýraznějších znamení, že MBS začíná být v saúdských královských kruzích považován za „toxickou“ osobu, je příjezd mladšího bratra vládce Saúdské Arábie, krále Salmána, prince Ahmeda bin Abdulazize al Sauda do Rijádu. Princ se vrátil do země z dlouhodobého pobytu v Londýně. Podle saúdských zdrojů Middle East Eye tak uskutečnil poté, co jej jej američtí a britští představitelé ujistili, že může hrát roli vyzývatele prince, aniž by se musel bát o svůj život.

Middle East Eye uvádí, že se princ Ahmed sežel ještě před svým příjezdem s dalšími členy saúdské královské rodiny žijící mimo Saúdskou Arábii, aby s nimi probral, co dělat s ctižádostivým synovcem. Jeho krok má mít podporu minimálně tří vysoce postavených starších princů.

Princ Ahmed už veřejně čelil MBS při několika příležitostech. Jako člen Nástupnické rady, shromáždění starších členů královské rodiny odpovědné za vybírání královských nástupců odmítl prohlásit MBS za korunního prince. Když před jeho londýnským domem protestovali Jemenci proti válce v Jemenu, setkal se s nimi a řekl, že za ní nenese odpovědnost saúdská královská rodina, ale pouze král a MBS.

Saúdská hra o trůny

Podle jordánského zpravodajského serveru Al Bawaba odstavení MBS od moci bude vyžadovat velmi silnou osobnost. Jestliže se MBS v něčem osvědčil, píše Al Bawaba, pak je to schopnost uchopit a držet moc. Poprvé se o něm svět ostatně dozvěděl prostřednictvím zpráv o jeho zadržení několika velmi vysoce postavených členů království v rámci antikorupčního tažení. Podle komentátorů se však jednalo o obyčejný mocenský puč a likvidaci konkurentů.

Jako ministr obrany má MBS v království obrovský vliv, protože jak zní staré pravidlo všech her o trůny, kdo ovládá armádu, ovládá zem. Nicméně, právě proto, aby vůdci království zabránili možnosti násilného uchopení moci ze strany, nechala jako pojistku nezávislost Národní gardě, která nepodléhá ministerstvu obrany, ale zodpovídá se jen rodu Saúdů, respektive jejímu Abdalláhovskému křídlu.

Tak tomu bylo před tím, než MBS uskutečnil svůj smělý krok. Vlivný velitel Národní gardy princ Mutab bin Abdalláh byl zatčen za obvinění z korupce. MBS tím vyslal zbytku královské rodiny jasný signál – nezastavím se před nikým a kdo mi bude oponovat, skončí v řetězech. Do čela Národní gardy jmenoval vlastního člověka a tím si pojistil její věrnost a zároveň se zbavil hrozby opozice ze strany saúdských kmenů, kteří tvoří členy gardy.

MBS má pro své protikorupční tažení a pro své vize modernizace země – zahrnující povolení ženám řídit auto a snížení moci kléru – velkou podporu veřejnosti. Taktéž se zdá, že má nadstandardně dobré vztahy s Trumpovskou familií, zvláště s Trumpovým zetěm, Jaredem Kushnerem, na kterého má mít dokonce kontakt na aplikaci WhatsApp.

Al Bawaba i Middle East Eye poukazují na to, že mezi některými kruhy saúdské královské rodiny je princ Ahmed považovaný za příliš necharismatického a slabého, než aby byl schopen obstát jako pravý vyzývatel MBS. Je navíc chápán jako loutka v rukou mnohem vlivnějších osob, aniž by bylo jasné, o koho se přesně jedná. Podle Al Bawaby, odstavení MBS od moci vyžaduje kooperaci mnoha vlivných subjektů, jak ze zahraničí, tak zevnitř, od disidentských skupin.

MBS se podařilo svázat svůj osud s osudem království. Saúdská královská rodina tak stojí před těžkou otázkou, zda-li nestrhne náhodou i království a zda-li vůbec existuje momentálně lepší varianta než je on samotný.