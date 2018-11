Syrští vojáci osvobodili 19 rukojmích včetně dětí. IS je zadržoval několik měsíců

Skupina byla osvobozena v oblasti, která leží severovýchodně od historické Palmýry. Syrská televize armádní operaci označila za "hrdinskou osvobozovací operaci".

19 women and children kidnapped by #ISIS on the 25th of July (6 hostages were liberated previously and 5 were killed by #ISIS) from #Suweida are free following a clash between #ISIS and #SAA in Hmema.