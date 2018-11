Egyptský soud ztrestal 65 teroristů, vytvořili extrémně nebezpečné buňky

— Autor: ČTK

Soud v Egyptě dnes poslal za mříže 65 lidí, kteří podle obžaloby vytvořili v zemi teroristickou skupinu přidruženou k radikálům ze samozvaného Islámského státu (IS). K doživotnímu trestu vězení bylo odsouzeno 18 z nich. Dalších 41 lidí si za mřížemi odsedí 15 let, pět let ve vězení si odpyká i šest nezletilých. Informovala o tom agentura AP.