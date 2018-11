Osvobozovací akci v Sýrii nepřežili dva chlapci, IS je zastřelil

Mezi osvobozenými byly hlavně ženy a děti. Našaat abú Ammár dnes řekl, že do zajetí padla i jeho manželka, dva synové a dcera. Osmiletého syna a jeho o pět let staršího bratrance ale členové IS zastřelili. Abú Ammár řekl, že manželka je velmi zesláblá, protože IS rukojmí živil jenom tak, aby je udržel při životě.

Místní syrská televize dnes potvrdila, že do svých domovů se vrátilo jenom 17 z 19 osvobozených lidí. Dva chlapci se prý pokusili při osvobozovací akci uprchnout z kamionu, kde byla skupina držena, a členové IS je zastřelili.

Yesterday, the Syrian Arab Army liberated 19 women and children who were taken hostage by ISIS in Sweida. They were being held in the Hamima Area, all ISIS terrorists in the area were killed by government forces.



