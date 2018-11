V Pásmu Gazy vypukly tvrdé boje: Šest mrtvých, Iron Dome v pohotovosti

Jak napsal izraelský list The Times of Israel, izraelské speciální jednotky podnikly večer operaci ve městě Chán Júnis na jihu Gazy a usmrtily několik členů Hamásu, včetně velitele vojenského křídla hnutí. Po přestřelce následovalo ještě několik izraelských leteckých úderů v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda zveřejnila k večernímu dění jen krátké prohlášení. "Během operační činnosti armády v Pásmu Gazy nastala přestřelka," uvedla. Krátce po vypuknutí násilností se na jihu Izraele ozvaly sirény, které varují před raketovou palbou z Pásma Gazy. Na území židovského státy byly vypáleny nejméně dvě rakety, které ale zachytil protiraketový systém Iron Dome (Železná kupole).

10:55 PM#BREAKING

The death toll rises to 6 martyrs during clashes between the fighters of Al Qassam Brigades and the Israeli soldiers east Khanyonis.#Gaza #GazaStrip pic.twitter.com/ENW6brOCY2