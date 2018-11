U Turecka se převrátila loď s uprchlíky: pět se jich utopilo, další se pohřešují

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Turecké pobřežní stráži se s pomocí místních rybářů podařilo z vody vytáhnout tři běžence a dva další doplavali k břehu sami. Loď se potopila u pobřeží západoturecké provincie Izmir. Na palubě byl jeden člověk z Íránu a 14 Afghánců.

Z Turecka do Řecka se každý týden snaží přeplout stovky migrantů, zatímco jiní se pokoušejí dál do Evropy dostat přes řeku u hranice mezi Řeckem a Tureckem. Touto cestou se do Evropy letos nejčastěji dostávají Syřané, Iráčané a v posledních měsících to byli zejména Afghánci.

Po uzavření dohody mezi Bruselem a Ankarou v březnu 2016 počet uprchlíků, kteří se do Evropy vydávají přes Turecko a Řecko prudce klesl. Celkově ale počet uprchlíků volících tuto trasu za prvních devět měsíců tohoto roku v porovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 40 procent, a to hlavně kvůli nárůstu nelegálních přechodů pozemní hranice v posledních měsících.