Izrael a Pásmo Gazy na prahu nové války? V Aškelonu našli mrtvého muže, ostřelování trvá

Eskalace za posledních 24 hodin je podle agentury Reuters nejhorší v oblasti od roku 2014.

Od pondělka bylo z Pásma Gazy vypáleno na Izrael přes 400 raket, z nichž asi čtvrtinu zničila protivzdušná obrana. Izrael v protiútocích mířil na stovku objektů spojených s radikály a kromě jiného zničil redakci televize Hamásu.

V Pásmu Gazy při odvetných útocích přišlo o život šest lidí, na izraelské straně jeden. Je to ale také Palestinec, a to obyvatel Západního břehu Jordánu, který do izraelského Aškelonu jezdil za prací. Důvodem ostřelování Izraele byla nedělní operace izraelského komanda v Pásmu Gazy. Vojáci zabili sedm radikálů, sami přišli o jednoho člena skupiny.

Podle odborníků si navzdory rozsahu útoků ani jedna strana nepřeje novou válku a obě jsou nakloněny příměří. Vůdce Hamásu Ismáíl Haníja v dnešním prohlášení uvedl, že příměří je možné, pokud Izrael zastaví útoky.

Deník The Times of Israel napsal, že Egyptu a OSN se podařilo vyjednat čerstvé příměří. Ruský server Sputnik informoval, že egyptští prostředníci přijedou do Izraele ve středu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se zatím k posledním střetům nevyjádřil, v předchozích dnech ale opakovaně zdůraznil, že Izrael nemá jinou alternativu než zastavit útoky radikálů.

Jedna z palestinských střel v pondělí zasáhla jedoucí autobus v jižním Izraeli, v němž byl těžce zraněn voják. V noci na dnešek našli v troskách domu v izraelském městě Aškelon u severní hranice Pásma Gazy mrtvého palestinského muže a dvě těžce zraněné ženy.

Ostřelováním se tak vyhrotily protesty na hranicích Pásma Gazy s Izraelem, kde Palestinci od konce března násilně demonstrují za právo vrátit se na území, která kdysi obývali a která jsou už 70 let ve státě Izrael. Protestují i proti blokádě Pásma Gazy, kterou Izrael a Egypt zavedly v roce 2007, když oblast ovládlo hnutí Hamás. Blokáda a konflikt Hamásu s Izraelem způsobily na tomto území ekonomickou krizi. Od roku 2007 vedl Hamás s Izraelem tři války, naposledy v roce 2014.

Při protestech na hranicích Pásma Gazy s Izraelem zemřelo od března už asi 200 Palestinců a jeden izraelský voják. Většinu těchto Palestinců zastřelila izraelská armáda, která používá proti protestujícím ostré náboje, za což ji kritizovala i OSN. Izraelská armáda hájí použití ostrých nábojů s tím, že brání své území. Palestinci při protestech házejí na vojáky kamení, zapalují pneumatiky nebo posílají přes hranici zápalné balonky s hořlavinami.