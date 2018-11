Nahrávka vraždy Chášukdžího je jen pro otrlé, saúdský agent v šoku

"Ty nahrávky jsou opravdu děsivé. Když je slyšel člen saúdské tajné služby, byl šokován a řekl, že to musel udělat někdo závislý na heroinu," řekl novinářům Erdogan cestou z víkendové návštěvy Francie, kde byl u příležitosti 100. výročí konce první světové války.

Podle dřívějších zpráv tureckých médií byl Chášukdží 2. října na saúdském konzulátu v Istanbulu brutálně zavražděn a jeho tělo asi rozpuštěno v kyselině.

Tělo Chášukdžího se zatím nenašlo. Rijád původně vraždu popíral, přiznal ji až více než dva týdny poté, nicméně popřel, že by s operací mělo něco společného nejvyšší vedení. Prohlídku konzulátu ale umožnil Rijád tureckým úřadům až dva týdny po zabití novináře.

Turečtí vyšetřovatelé poskytli minulý týden několika zemím nahrávky, které získala turecká tajná služba a které podle tureckých médií zachycují vraždu i její přípravu. "Dali jsme ty nahrávky každému, kdo projevil zájem. Naše tajná služba nic neskrývá," řekl Erdogan. Podle něj je dostaly Saúdská Arábie, USA, Německo, Francie, Británie či Kanada.

Ankara už delší dobu tvrdí, že za vraždou novináře stojí nejvyšší vedení v Rijádu. Podle tureckých vyšetřovatelů přijelo do Istanbulu v den Chášukdžího vraždy 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové saúdskoarabské tajné služby i forenzní expert.

Deník The New York Times v pondělí na svých internetových stránkách napsal, že člen saúdského komanda volal krátce po vraždě svému nadřízenému. Podle deníku mu patrně řekl, ať vyřídí "svému šéfovi", že "mise byla splněna". Deník se odvolává na tři zdroje, které vyslechly nahrávky od turecké tajné služby.

