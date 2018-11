Izraelský ministr obrany Lieberman rezignoval, hrozí rozpad vládní koalice

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Lieberman, který stál v čele obrany od května 2016, podal demisi jen den poté, co vláda souhlasila s příměřím v oblasti Pásma Gazy. Po úterní schůzce bezpečnostního kabinetu diplomatické zdroje oznámily, že příměří "bylo dosaženo". Kabinet nicméně v prohlášení uvedl, že "dal armádě pokyn pokračovat v útocích, pokud to bude nutné".

"Snažil jsem se zůstat věrným členem vlády a vyslechnout i jiné názory," prohlásil na tiskové konferenci Lieberman. Úterní příměří s Hamásem ale označil za "kapitulaci před terorem", která "dlouhodobě vážně ohrozí bezpečnost" Izraele. Lieberman také řekl, že v neděli na schůzce lídrů stran doufá v dohodu o datu nových voleb. Ty by se podle něj měly uspořádat "co možná nejdříve". Parlamentní volby by se měly podle zákona konat nejpozději do listopadu 2019.

Lieberman také novinářům řekl, že jeho strana s okamžitou platností opouští vládní koalici a přestane vládu podporovat v parlamentu. Bez pěti poslanců Liebermanovy strany tak bude mít vládní koalice ve 120členném Knesetu jen křehkou většinu, když jí zůstane 61 křesel.

Podle deníku The Jerusalem Post zdroj ze strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua po oznámení demise uvedl, že ministerstvo obrany převezme Netanjahu. Strana Židovský domov nicméně pohrozila vystoupením z vládní koalice, pokud se ministrem obrany nestane její lídr, ministr školství Naftali Bennett.

Šéf opoziční koalice Sionistický svaz Avi Gabbaj po rezignaci ministra obrany vyzval k demisi i premiéra Netanjahua. "Pro obyvatele na jihu Izraele (u Pásma Gazy) není bezpečno, proto musí premiér také rezignovat. Je stejně zodpovědný jako ministr obrany," vyzval Gabbaj premiéra v prohlášení, v němž vyzval k novým volbám.

Násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy se vystupňovalo v posledních dvou dnech po více než sedmiměsíčních násilných protestech, při jejichž potlačování izraelská armáda zastřelila na 200 Palestinců.

Radikální hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy přes deset let, dnešní demisi Liebermana podle deníku The Times of Israel přivítalo a označilo ji za své vítězství.

Starostou Jeruzaléma byl zvolen pravicový politik

Novým starostou Jeruzaléma byl v úterním druhém kole zvolen Moše Lion (57), za kterým stojí velká část ultraortodoxní komunity. Po sečtení téměř všech hlasů o tom dnes informoval deník The Times of Israel. Lion získal asi 51 procent hlasů, jeho rival Ofer Berkovič (35), který má přízeň sekulární obce, 48 procent hlasů.

Vítězství Liona již uvítal také izraelský ministr vnitra Arje Deri. "Právě jsem gratuloval svému příteli Moše Lionovi, jenž byl zvolen starostou Jeruzaléme," uvedl v noci na dnešek Deri.

Volby starosty Jeruzaléma bojkotovali Palestinci, kteří tvoří asi třetinu obyvatel města. Palestinci žijí ve východním Jeruzalémě, který Izrael obsadil za války v roce 1967 a později připojil ke zbytku města, které tak považuje za nedělitelné. Východní Jeruzalém, kde jsou posvátná místa křesťanů, muslimů i židů, chtějí Palestinci za hlavní město svého budoucího státu. Status Jeruzalém je proto nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu.

V Izraeli se v úterý konaly volby do městských rad v 54 obcích, kde kandidáti nezískali potřebných 40 procent hlasů v prvním kole 30. října. V některých lokalitách ležících blízko palestinského Pásma Gazy se ale kvůli násilnostem minulých dní nehlasovalo a ministr vnitra Arje Deri oznámil, že volby tam odkládá na klidnější období.