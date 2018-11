Český ministr zahraničí vzbudil hněv Palestinců. Porušil totiž nepsané pravidlo EU

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Podle Saeb Erekata, hlavního vyjednavače OOP, se jedná o první případ, kdy ministr zahraničí ze státu náležejícího do EU navštívil posvátné místo v doprovodu izraelského diplomata. Jedná se o přímé porušení politických zásad EU směrem k citlivému problému izraelské okupace východní části Jeruzaléma.

EU jako většina mezinárodní komunity považuje východní část Jeruzaléma za budoucí hlavní město Palestinského státu a proto neuznává jeho okupaci Izraelem. Představitelé EU se proto snaží Zeď nářků a obecně Staré město nenavštěvovat oficiálně s izraelskými představiteli, ale pouze privátně. Podle Erekata Petříček tuto zavedenou praxi porušil a tím nepřímo legitimizoval anexi této části města Izraelem.

Petříček v Izraeli se chystá na návštěvu Českého domu v západním Jeruzalémě, jehož oficiální otevření se uskuteční na konci tohoto měsíce při návštěvě země prezidentem Milošem Zemanem. Jedná se o první krok k plánovanému přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, ačkoliv není jasné, zda-li k němu nakonec dojde.

V oficiálním prohlášení české ministerstvo uvedlo, že „tento krok nemá žádný vliv na konečnou dohodu týkající se Jeruzaléma, stejně jako ji nemá umístění diplomatických zastoupení řady evropských zemí ve východním Jeruzalémě. Česká republika také plně respektuje společnou pozici Evropské unie, která považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město obou států, tj. Státu Izrael a budoucího Státu Palestina.“

Pokud by ČR skutečně přesunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, následovala by tak příklad USA, které se za předsednictví Donalda Trumpa rozhodly ignorovat dosavadní diplomatickou praxi a přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma navzdory nesouhlasu řady zemí, včetně evropských, které to považují za vážné ohrožení mírových rozhovorů. EU se chystala rozhodnutí prohlásit za kontroverzní, ČR spolu s Maďarskem a Rumunskem jej však zablokovaly.

Expertka pro mezinárodní právo Veronika Bílková pro Novinky.cz uvedla, že přesun ambasády nemusel znamenat porušení mezinárodních závazků, pokud by ČR stále trvala na tom, že bude i budoucím městem Palestiny. Nicméně, byl by to jasný signál, že ČR uznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Podle ní ten zásadní problém je, že Izrael si na Jeruzalém dělá výlučný nárok.

Podle českého ministerstva zahraničí pomůže Český dům zvýšit přítomnost ČR v Izraeli a tím podpořit „podpořit spolupráci v celé řadě oblastí“. Český dům bude kanceláří Českých center, bude také zastřešovat činnosti vládních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism.

ČR má s Izraelem v evropském kontextu nadstandardně dobré a pevné vztahy dlouhodobě. Myšlenku vytvoření státu Izrael podporoval už první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk, který jako první hlava státu navštívil mandátní Palestinu v roce 1927. Československo bylo vůbec jednou z prvních zemích, která uznala oficiální vznik státu Izrael – jen pět dní po oficiálním vyhlášení v roce 1948.

Dokladem silných vazeb mezi ČR a Izraelem je i listopadová návštěva prezidenta Zemana, který jako první představitel ČR pronese projev během zasedání v izraelském parlamentu. Zeman je dlouhodobě silným zastáncem Izraelem a je velkým podporovatelem přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Petříček během své současné návštěvy se setká jak s izraelskými představiteli, tak i s těmi palestinskými. S palestinským ministrem zahraničí Rijádem Málikím by měl jednat o perspektivě mírového procesu na Blízkém východě a o česko-palestinských vztazích. Schůzka se bude odehrávat ve stínu nedávných intenzivních izraelsko-palestinských útoků. Ministr na svém twitteru „rozhodně“ odsoudil „útoky (palestinských radikálních skupin) Hamás a Islámský džihád z Gazy na izraelské civilisty.