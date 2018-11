Z vraždy Chášukdžího obviněno 11 lidí. Trest smrti pro pět z nich, žádá prokurátor

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Prokurátor Saúd Mudžíb podle agentury AP zdůraznil, že do vraždy nebyl zapleten saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Novinář byl zabit poté, co ho pověřený tým "vyjednávačů" nedokázal přesvědčit o návratu do Saúdské Arábie, naznačila prokuratura. Tělo Chášukdžího se podle ní dosud nenašlo.

"Veřejný prokurátor žádá trest smrti pro pět osob, které jsou obviněny z nařízení a spáchání zločinu, a odpovídající tresty pro další obviněné osoby," citovala agentura Reuters zástupce generálního prokurátora.

Obžalováno bylo 11 z celkem 21 podezřelých, kteří jsou ve vazbě. Obžalovaní budou předáni soudu, zatímco vyšetřování ostatních podezřelých bude pokračovat s cílem zjistit jejich roli v případu, vysvětlil zástupce prokurátora.

Pokračující vyšetřování se týká rovněž nyní už bývalého poradce královského dvora Saúda Kahtáního, který se před jejich odcestováním do Istanbulu setkal s týmem pověřeným zajistit návrat Chášukdžího do Saúdské Arábie. Kahtání, který už byl propuštěn ze služeb královského dvora, je informoval o aktivitách žurnalisty, tvrdí zástupce prokurátora. Vyšetřovaný Kahtání má nyní zakázáno cestovat.

Zástupce šéfa saúdskoarabské rozvědky Ahmad Asírí nařídil přivedení Chášukdžího zpět dobrovolně nebo silou. Ale šéf týmu vyjednávačů vyslaný na místo dal příkaz ho zabít," citovala agentura AFP zástupce generálního prokurátora.

Saúdská Arábie viní celkem 15členný tým spolupracovníků vlády, že čin spáchal na vlastní pěst. Dohromady nechalo saúdskoarabské vedení zadržet 18 osob, napsala agentura DPA.

BREAKING: Saudi Arabia says 11 suspects indicted, prosecutors requesting death penalty for 5 for writer Jamal Khashoggi's killing. — The Associated Press (@AP) 15. listopadu 2018

Saúdskoarabská generální prokuratura dnes požádala Turecko, aby podepsalo zvláštní dohodu o spolupráci pro vyšetřování vraždy Chášukdžího. Cílem tohoto mechanismu je dodávat Turecku výsledky vyšetřování saúdskoarabských úřadů a získat od Ankary "důkazy a relevantní informace", které má k dispozici, řekl podle agentury AFP prokurátor.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes označil kroky saúdskoarabských úřadů za pozitivní, ale nedostatečné. Podle Ankary je nyní třeba odhalit, kdo nařídil vraždu Chášukdžího. "Tato vražda, jak jsme již řekli, byla předem plánována," řekl Çavuşoglu a odmítl saúdskoarabskou verzi, že vrahové měli ve skutečnosti Chášukdžího dostat zpátky do vlasti.

Chášukdží šel na konzulát v Istanbulu koncem září pro doklady, aby se mohl oženit s tureckou snoubenkou. Jeho vražda sice vyvolala velké slovní pobouření v řadě zemí, ale skoro žádné konkrétní kroky vůči Saúdské Arábii, která je ropnou velmocí a spojencem USA na Blízkém východě.

Rijád dosud nabízel několik rozporuplných vysvětlení Chášukdžího zmizení. Až po několika dnech připustil, že novinář byl zabit. Někteří turečtí představitelé obvinili z nařízení vraždy prince Muhammada a prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že vražda byla nařízena z nejvyšších úrovní saúdskoarabské vlády. Americký prezident Donald Trump řekl, že konečnou odpovědnost nese korunní princ, který je de facto vládcem Saúdské Arábie.

Podle turecké justice byl Chášukdží krátce po příchodu na konzulát uškrcen, jeho tělo bylo rozčtvrceno a zlikvidováno. Ankara má k dispozici příslušné tajné informace, včetně zvukových záznamů, které poskytla i jiných státům včetně Německa, podotkla DPA.