Do Sýrie se vrátilo 270 tisíc uprchlíků. Podle Ruska násilí polevilo, Západ to vidí jinak

— Autor: ČTK

Do Sýrie se v posledních měsících ze zahraničí vrátilo bezmála 270.000 uprchlíků. Oznámil to dnes zástupce ruského ministerstva obrany generálplukovník Michail Mizincev, podle kterého se do svých domovů v Sýrii nyní vrací velké množství běženců.