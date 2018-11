Netanjahu a Bennett se nedohodli, Izrael podle tisku čekají volby

— Autor: ČTK

Izraelská pravicová strana Židovský domov Naftaliho Bennetta ohlásila odchod z vládní koalice, pohrozila svržením vlády a vynucením předčasných parlamentních voleb. S odvoláním na vysoce postaveného člena této strany to oznámil list The Times of Israel. Bennett dnes jednal s premiérem Benjaminem Netanjahuem o budoucnosti vlády. Podpoří ji jenom za předpokladu, že získá křeslo ministra obrany uvolněné po středeční demisi Avigdora Liebermana.