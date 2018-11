Druhá nahrávka vraždy Chášukdžího? Turecko má další důkaz proti Saúdské Arábie

Saúdskoarabský generální prokurátor ve čtvrtek oznámil, že žádá trest smrti pro pět z 11 osob obžalovaných z podílu na vraždě novináře, který žil přes rok v USA a kritizoval nejvyšší vedení Saúdské Arábie, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána. Podle prokurátora chtěli obžalovaní Chášukdžího původně přesvědčit k návratu do Saúdské Arábie, či ho tam přepravit násilím - zdrogovat ho a unést.

A Turkish newspaper claimed having a 15-minute audio recording showing the team involved in the killing of #JamalKhashoggi, during preparation. This means Ankara knew about it, and let it happen to use it against Saudis Arabia. https://t.co/oq0p0KmPd0