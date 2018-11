Západní koalice v Sýrii vybombardovala vesnici. Zahynulo 40 civilistů, z toho 17 dětí

Podle SOHR se terčem náletů stala jedna vesnice u města Hadžín poblíž iráckých hranic. O život přišlo 17 dětí a 12 žen. Není jasné, zda mezi zabitými muži byli bojovníci Islámského státu. Ti prý brání civilistům, aby z oblasti odešli, a proto jich je mnoho mezi mrtvými.

Mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy a její arabsko-kurdští spojenci ofenzívu proti poslední baště IS v Sýrii zahájili začátkem září. Od té doby podle SOHR o život přišlo více jak 190 civilistů, včetně 65 dětí. Jde většinou o Iráčany a pravděpodobně jsou mezi nimi členové rodin bojovníků IS.

#US-led #coalition continued bombing residential area of #Hajin #DeirEzzor last night

Earlier #SOHR reported about 22 more #civilians including 9 children that were killed by coalition airstrike in #AlShaafah on November 11#Syria #DeirEzzor #USA #WarCrimes #USAF pic.twitter.com/1v8HIUnYgP