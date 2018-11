Jak vrazi odnesli tělo Chášukdžího? Ministr přišel s hororovou hypotézou

"Jednou z možností je, že opustili Turecko tři až čtyři hodiny po vraždě," řekl Akar CNN v kanadském Halifaxu, kde se účastní mezinárodní konference. "Jeho rozřezané tělo mohli vyvézt z Turecka v zavazadle, aniž se vzhledem k diplomatické imunitě museli obávat prohlídky," prohlásil.

Podle dřívějších zpráv bylo Chášukdžího tělo skutečně rozřezáno, ale pozůstatky byly údajně předány nejmenovanému "místnímu spolupracovníkovi" saúdského konzulátu. Turecko se snaží přinutit saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, aby o novinářově smrti informoval pravdivě.

Funeral prayers held in abstentia for #JamalKhashoggi in Istanbul - by his friends, colleagues and some prominent members of the govt.

I am saying prayers for his soul, too. He was a brave and principled man who died at the hands of despots who couldn’t stand hearing the truth. https://t.co/LTNLYism38