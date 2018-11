Velká strategická chyba USA? Je nutná rychlá a rozhodná reakce, zní z Washingtonu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Trump se spokojil se lží

"Než by odmítl toto podlé zahlazování, se prezident Trump, který slíbil, že 'půjde po jádru' případu, se s ním raději spokojil," kritizuje renomovaný server. Připomíná, že americké ministerstvo financí uvalilo sankce na 17 především nízko postavených podezřelých, které Saúdové již obvinili, a zcela vynechalo prince Mohammeda bil Salmána i přední představitele saúdských tajných služeb.

Ukázalo se, že Trump podpořil saúdského vládce navzdory závěru CIA, že to byl ve skutečnosti právě korunní princ, kdo nařídil Chášukdžího vraždu, deklaruje washingtonský deník. Američtí zpravodajci jsou podle něj "silně přesvědčení" o svém tvrzení a šéfovi Bílého domu prezentovali důkazy, jimiž disponují, včetně audio záznamu samotné vraždy a telefonních hovorů vůdce vražedného komanda a saúdskoarabského velvyslance v USA.

Americký prezident nicméně odmítá přiznat odpovědnost Mohammeda bil Salmána, a to zřejmě z důvodu, že by tím v zásadě připustil, že jasná sázka na třiatřicetiletého prince coby strategického spojence USA byla velkou chybou, konstatuje editorial. Dodává, že Trump opět odmítá závěry amerických tajných služeb, které se mu politicky nehodí, podobně jako v případě ruských zásahů do prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2016.

Také v tomto případě by měl začít jednat americký Kongres a prosazovat zahraniční politiku založenou na faktech, nikoliv na lžích, nabádá prestižní server. Poukazuje, že američtí zákonodárci napříč politickým spektrem již odmítli saúdskou snahu vše zahladit i žalostnou reakci Trumpovy administrativy.

Jednat musí Kongres

Tři republikánští senátoři - Lindsay O. Graham, Todd C. Young a Susan Collinsová - se připojili k třem demokratům v čele s Robertem Menendezem ze senátního výboru pro zahraniční vztahy a podpořili zákon, který nařizuje Trumpově administrativě, aby do 30 dnů uvalila sankce na každého saúdskoarabského státního představitele či člena tamní královské rodiny, jehož lze na základě důvěryhodných důkazů spojit s Chášukdžího vraždou, připomíná Washingon Post. Dodává, že s ohledem na závěry CIA by se to vztahovalo také na Mohammeda bin Salmána.

"Zákon by také pozastavil prodej a dodávky amerických zbraní Saúdské Arábii, dokud ta nezačne ctít celkové příměří v jemenské válce a nezastaví své zasahování do dodávek humanitární pomoci," pokračuje vlivný deník. Vysvětluje, že zmínění politici tlačí na to, aby senátní zahraniční výbor projednal zákon na svém zasedání po Dni díkůvzdání, tedy ještě před začátkem funkčního období nově zvolených zákonodárců.

Renomovaný server se odvolává na rozhovor s předsedou příslušného senátního výboru, republikánem Bobem Corkerem, který sice nic neslíbil, ale zdůraznil, že Mohammed bin Salmán musí nést zodpovědnost, a proto navrhl jednání senátorů s představiteli Trumpovy administrativy, kde by se mělo diskutovat o dalších amerických krocích a koordinaci příslušné legislativy zaštiťující vládní odpověď na Chášukdžího vraždu.

Senátor Corker dává Trumpovi příležitost říct pravdu o Mohammedu bin Salmánovi a upravit podle toho americkou politiku, což je nezbytné pro racionální a smysluplnou strategii Spojených států na Blízkém východě, soudí Washington Post. Dodává, že pokud místo toho bude Bílý dům dále přistupovat na lži saúdského prince, americký Kongres musí rychle a rozhodně zasáhnout.