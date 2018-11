Plynovod Turkish Stream odstartuje ostrý provoz v roce 2019

— Autor: ČTK

Plynovod Turkish Stream z Turecka do Ruska bude uveden do provozu v roce 2019. Řekl to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při slavnostním ukončení výstavby podmořské části plynovodu.