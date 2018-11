Airbnb stahuje nabídky ubytování v židovských osadách. Izrael se dopálil

"Dospěli jsme k závěru, že bychom měli stáhnout nabídku v izraelských osadách na okupovaném západním břehu, které jsou jádrem sporu mezi Izraelci a Palestinci," uvádí se v prohlášení Airbnb. Podle mluvčího firmy se opatření týká 200 nabídek.

V prohlášení se rovněž konstatuje, že se firma nepokládá za experta v otázce "regionálních historických konfliktů". "Jakožto globální skupina operující ve 191 zemích a regionech a ve více než 81.000 městech si musíme uvědomit dopad svých aktivit a jednat zodpovědně," stojí v prohlášení.

