Kosovo nebylo přijato za člena Interpolu. Po prvním kole mu "uteklo" deset delegátů

O přijetí Kosova do Interpolu, jehož členem je podle webu organizace nyní 194 zemí, se hlasovalo ve dvou kolech. Podle srbských i albánských zdrojů v prvním kole podpořilo žádost Prištiny 78 delegátů, 56 jich bylo proti a zdrželo se 22. Ve druhém kole se podpora snížila na 68 hlasů, proti zvedlo ruku 51 delegátů a zdrželo se 16.

An application for membership by Kosovo was rejected by the INTERPOL General Assembly. #INTERPOLGA