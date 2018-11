Hrůza jemenské války: Hlady zemřelo 85 tisíc dětí, miliony lidí jsou podvyživené

Od roku 2015, kdy jemenská válka nabyla ničivých rozměrů vstupem arabské vojenské koalice, ohrožuje těžká podvýživa 1,3 milionu jemenských dětí.

Agenturu Save the Children v Jemenu vede Tamer Kirolos. Na každé dítě, které v Jemenu zabije bomba nebo kulka, podle něj připadají desítky jiných dětí, jež zemřou hlady. Podle odhadů OSN hrozí v Jemenu hlad 14 milionům občanů, o život už přišlo na 10.000 lidí.

Today, a small portion of bread shared between four people.

Tomorrow, boiled leaves in water.

For many in #Yemen, this is all they have to eat. pic.twitter.com/reAkNFnSP8