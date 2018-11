Britský doktorand dostal v Emirátech doživotí, šéf diplomacie Hunt je v šoku

Hedges byl zadržen po čtrnáctidenním pobytu v SAE, kam přijel kvůli svému studiu. Ve vazbě byl pět měsíců, v říjnu byl propuštěn na kauci, avšak úřady mu odebraly pas.

Rozsudek vynesl soud v Abú Zabí; podle něj se Hedges dopustil špionáže a předání informací cizí zemi. Podle agentury Reuters, která se odvolala na úřady v SAE, přijel Hedges do země pod záminkou sběru materiálu o bezpečnostní politice po revolucích v arabských zemích, ve skutečnosti ale shromažďoval informace pro britskou vládu.

"Dnešním verdiktem jsme samozřejmě hluboce zklamáni a znepokojeni. Budeme o tom s emiráty hovořit na nejvyšší úrovni," řekla v parlamentu Mayová.

Ministr Hunt řekl, že vláda bude Hedgese dále všemi prostředky podporovat. Od přítele a důvěryhodného partnera je podle něj takový verdikt nečekaný a neodpovídá předchozím ujištěním ze strany SAE. Hunt byl v SAE 12. listopadu a hovořil s tamními představiteli. Verdikt podle ministra bude mít dopad na budoucí vztahy Británie a SAE. Ministr také vyzval emiráty, aby rozsudek přehodnotily.

List Spojených arabských emirátů The National napsal, že Britova vědecká práce bude zabavena. Proti rozsudku se může podle listu do 30 dní odvolat, což ale zatím britská strana nepotvrdila.

Foreign Sec @Jeremy_Hunt on sentencing of Matthew Hedges:



“I am deeply shocked and disappointed by the verdict today.



“Today’s verdict is not what we expect from a friend and trusted partner of the United Kingdom“