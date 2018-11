Výrok Mogheriniové popudil Turecko, šéf diplomacie posílá Bruselu ostrý vzkaz

Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu v rozhovoru s televizí CNN Türk vyjádření Mogheriniové označil za "nemístná". Mogheriniová ve čtvrtek uvedla, že EU doufá, že Turecko brzy propustí kurdského politika Selahattina Demirtaşe, který je považován za jednoho z hlavních oponentů tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

"A stronger Turkey also means a democratic Turkey based on the rule of law, an independent and professional judiciary and full respect of the fundamental freedoms [..] We hope Mr Demirtaş will be released shortly and that similar cases will be dealt with soon" @FedericaMog pic.twitter.com/xHv984JGub