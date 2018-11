Zeman přijede nevhod? Izrael se zmítá v politické krizi, hrozí pád Netanjahuovy vlády

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Merec podle listu The Times of Israel zamýšlí vyzvat k hlasování o nedůvěře, i když se s vládní koalicí dříve dohodl, že nebude usilovat o destabilizující kroky v době zahraničních návštěv parlamentu. Izraelská vláda má po nedávné rezignaci ministra obrany Avigdora Liebermana ve 120členném parlamentu většinu pouze dvou hlasů. Plán Merecu podle listu podporují také další opoziční strany.

Reagují na Edelsteinovo rozhodnutí nepovolit na pondělí ohlášenou konferenci o židovských osadnících v Hebronu, kterou v Knesetu chtěla uspořádat levice. Akce s názvem Hebron na prvním místě byla svolána ve snaze přimět vládu stáhnout židovské osadníky z Hebronu, který je na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jde o několik set Izraelců žijících za přísné vojenské ostrahy v komunitě 200.000 Palestinců.

Na konferenci měli vystoupit odpůrci židovských osad. Organizátoři akce odmítli Edelsteinův argument, že parlament musí být v pondělí k dispozici delegaci zahraničního hosta.

V Izraeli se hovoří delší dobu o předčasných volbách, vládní strana Likud, k níž patří Edelstein, má do konce roku uspořádat primární volby. Poslankyně Merecu Michal Rozinová, která patří k organizátorům hebronské konference, řekla, že si Edelstein zákazem akce dělá kampaň. "Měl by se na primární volby připravit na úkor někoho jiného, ne na úkor izraelské demokracie," řekla Rozinová.

Edelstein se podle serveru Ynet obrátil na parlamentní organizační výbor a požádal, aby byl pondělek vyčleněn pro mimořádný program. Má to umožnit Zemanovi pronést projev, aniž by mu v tom zabránilo hlasování o nedůvěře. "Opozice se snaží vyvolat diplomatický problém, ale to nedopustíme," sdělil Edelstein.

Opozice plánovala hlasování o nedůvěře vládě už tento týden ve středu, avšak návrh nakonec stáhla, protože ji zaskočila poslankyně Likudu Šarren Haskelová. Přerušila totiž pobyt v nemocnici a do sálu přišla se stojánkem s infuzí, aby mohla hlasovat pro vládu.