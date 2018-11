Krvavý útok na mešitu: V afghánském Chóstu zemřelo 26 lidí, desítky dalších zraněny

Všechny oběti se shromáždily, aby se zúčastnily páteční modlitby. Mešita se nachází uvnitř afghánské vojenské základny v provincii Chóst. Agentura Reuters s odvoláním na armádního mluvčího v provincii Chóst uvedla, že všichni mrtví jsou členové afghánských bezpečnostních sil.

Podle afghánské televize Tolo News se v mešitě ve 13:30 místního času (10:00 SEČ) odpálil sebevražedný atentátník. Agentury tuto informaci zatím nepotvrdily. K útoku se dosud nikdo nepřihlásil.

Afghanistan : Captain Abdullah, a spokesman for the 2nd Regiment of Army in Mandozai district in Khost said the ANA members were busy in Friday prayers when the suicide attack happened at around 1:30pm Kabul time. pic.twitter.com/0podfBqSzM